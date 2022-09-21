Употребление грецких орехов связали с меньшим риском сердечных заболеваний

Ученые из США связали употребление грецких орехов с меньшим риском сердечных заболеваний

Ученые Университета штата Миннесота в США связали употребление грецких орехов в раннем возрасте с большей физической активностью, склонностью к здоровому питанию и меньшим риском сердечных заболеваний в среднем возрасте. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте университета.

В исследовании принял участие 3341 человек, белые или чернокожие взрослые, которые на 7-й и 20-й годы наблюдений заполняли опросник пищевого поведения. Состояние сердечного здоровья добровольцев проверяли с помощью эхокардиографии на 25-й год.

Выяснилось, что те, кто употребляет грецкие орехи, имеют более высокие показатели физической активности, малую окружность талии, меньшее диастолическое артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также более высокий показатель качества питания.

Хотя эти результаты подтверждают предыдущие исследования, показавшие пользу употребления грецких орехов для здоровья, ученые подчеркивают, что необходимо провести рандомизированные контролируемые клинические испытания среди других групп населения и в других условиях, чтобы подкрепить предварительные выводы.