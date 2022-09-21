«Одноклассники» перезапустили систему рекомендаций

ОК запустила новую систему рекомендаций контента, сфокусированную на авторских публикациях

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запустила новую версию системы рекомендаций контента, которая сфокусирована на авторских публикациях, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Нововведения позволят блогерам и группам получить больше просмотров и привлечь новую аудиторию. «Теперь алгоритмы обучаются предоставлять аудиторию как можно большему количеству авторов и тем самым увеличивать разнообразие контента на платформе: как в разделе "Рекомендации", так и в блоке с рекомендуемым контентом в ленте», — отмечается в сообщении.

Для каждой публикации нейросети будут подбирать наиболее релевантную аудиторию на основе активности и интересов пользователей. Это также поможет авторам, публикующим материалы на более нишевые темы, например, заметки про науку или экстремальный спорт.

Кроме того, ОК пересмотрели подход к качеству контента в рекомендациях. Теперь соцсеть не рекомендует пользователям группы и профили, в которых низкое качество изображения или видео, кликбейт, а также большое количество неоригинального контента. Новая система уже работает на всех платформах.

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