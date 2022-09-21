Приехавший погостить россиянин ограбил магазин и попал на видео

Камера сняла ограбление магазина на Ставрополье, полиция задержала подозреваемого

В Ставропольском крае неизвестный в балаклаве и с монтировкой совершил разбойное нападение на магазин в селе Дивное. Преступление сняла камера видеонаблюдения. Запись предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России.

На кадрах виден мужчина, который угрожает продавщице, затем он пытается разбить кассовый аппарат, но у него не получается. Тогда преступник хватает сигареты и бутылки с алкоголем и скрывается.

По данным полиции, грабитель сначала потребовал деньги, но продавщица дала ему отпор. Тем не менее злоумышленник вынес из магазина товаров на общую стоимость пять тысяч рублей. По горячим следам он был установлен и задержан. Им оказался 22-летний житель Краснодарского края, который приехал к приятелю на Ставрополье погостить. Они употребляли спиртное, но оно закончилось, так же как и деньги у собутыльников. Тогда гость решил ограбить магазин. На допросе он сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.