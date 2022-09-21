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Россиянина посадили на восемь лет за перевод 900 рублей террористам

Суд приговорил к 8 годам жителя Кубани за перевод 900 рублей террористической организации

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Краснодарского края Омара Абасгаджиева за финансирование террористов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Он будет отбывать срок в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Суд установил, что 12 января 2022 года Абасгаджиев в Сочи, используя платежный терминал и электронную платежную систему, перевел запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» 900 рублей.

7 сентября в этом же суде был вынесен приговор жителю Астраханской области Мурад-заде Эльмару Яшар оглы за финансирование террористов из этой же организации. Он получил девять лет колонии за отправку пяти траншей на общую сумму 6511 рублей на материальное обеспечение ее деятельности.

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Любовь Ширижик
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