Суд приговорил россиянина к девяти годам колонии за отправку денег террористам

Житель Астраханской области получил 9 лет колонии за перевод 6,5 тысяч рублей террористам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Астраханской области Мурад-заде Эльмара Яшар оглы за финансирование террористов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Он будет отбывать срок в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Суд установил, что мужчина с 26 августа 2020-го по 25 апреля 2021 года помогал участникам запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Он узнал от одного из ее членов реквизиты для денежных переводов и отправил по ним пятью траншами 6511 рублей. Эти деньги предназначались для материального обеспечения террористической деятельности.

2 сентября сообщалось, что в Севастополе к пяти годам колонии строгого режима приговорили 31-летнего украинца, являвшегося боевиком запрещенной в России террористической организации «Батальон имени Номана Челебиджихана». Он ранее участвовал в продуктовой блокаде Крымского полуострова и в ряде других акций в приграничных с Россией районах.