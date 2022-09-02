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Боевик запрещенного в России украинского вооруженного формирования получил срок

В Севастополе участнику «Батальона имени Номана Челебиджихана» дали 5 лет строгого режима
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Севастополе к пяти годам колонии строгого режима приговорили 31-летнего украинца, являвшегося боевиком запрещенной в России террористической организации «Батальон имени Номана Челебиджихана». Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает издание «Комсомольская правда».

По данным издания, получивший срок мужчина ранее участвовал в продуктовой блокаде Крымского полуострова и в ряде других акций в приграничных с Россией районах. Украинец был задержан сотрудниками погранслужбы в 2022 году во время попытки незаконного пересечения границы с Россией. При вынесении приговора судья учел чистосердечное признание и раскаяние осужденного.

«Батальон имени Номана Челебиджихана» состоит преимущественно из крымских татар и находится в тесной связи с рядом исламских экстремистских организаций. Члены вооруженного формирования участвовали в боевых действиях в Донбассе. С 1 июня 2022 года батальон признан в России террористической организацией.

26 июля сообщалось, что в Московской области задержали 43-летнего уроженца Средней Азии за финансирование запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

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Азамат Асланов
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