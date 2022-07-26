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ФСБ задержала уроженца Средней Азии за финансирование террористов

ФСБ задержала уроженца Средней Азии, который 17 раз переводил деньги террористам

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Московской области 43-летнего уроженца Средней Азии задержали за финансирование запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.

По данным УФСБ, в 2017 году мужчина стал гражданином России. Так как он разделял идеи радикального ислама, то часть денег перечислял на расчетные счета Qiwi-кошельков, принадлежащие террористам. Всего за период с июля 2021 по январь 2022 года мужчина переводил деньги 17 раз.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет колонии.

21 июля сообщалось, что на Урале россиянина осудили на 11 лет за экстремизм и финансирование террористов в Сирии.

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Елизавета Новикова
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