Стали известны два популярных способа россиян шпионить за своими детьми

Опрос MAXIMUM Education показал, что каждый третий россиянин шпионит за детьми в соцсетях

Россияне рассказали, как шпионят за собственными детьми. Наибольшей популярностью пользуются чтение переписок и использование приложений для отслеживания местоположения. Результаты опроса компании MAXIMUM Education есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более 1,9 тысячи респондентов со всей страны. Опрос показал, что каждый третий родитель периодически читает сообщения детей в соцсетях, два процента делают это регулярно. Каждый пятый россиянин следит за местоположением ребенка с помощью специальных программ на смартфоне.

36 процентов опрошенных контролируют детей на постоянной основе. При этом каждый второй родитель тщательно следит за учебным процессом, а каждый пятый ежедневно проверяет у ребенка домашнюю работу. Уточняется, что пять процентов респондентов делают домашнее задание вместе с детьми, а три процента вовсе не наблюдают за процессом учебы.

Большинство родителей (63 процента) признались в желании контролировать ребенка до совершеннолетия, 22 процента считают, что контроль необходим ребенку вплоть до окончания университета. В необходимости пожизненного контроля ребенка убеждены 10 процентов опрошенных, еще пять процентов планируют следить за детьми до получения ими первого паспорта.

Также в ходе исследования выяснилось, что 81 процент родителей одобряют запрет на использование гаджетов на школьных уроках, принятый Министерством просвещения России. По их мнению, мобильные телефоны мешают учебному процессу — с этим не согласны только 13 процентов опрошенных, еще шесть процентов не определились с ответом.

В апреле 2022 года Минпросвещения разработало рекомендации по организации образовательного процесса. В них школьникам посоветовали сдавать телефоны перед входом в школу или класс и призвали использовать гаджеты только по просьбе учителя.