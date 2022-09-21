В указе о частичной мобилизации предусмотрели случаи увольнения со службы

Указ о частичной мобилизации допускает увольнение со службы по состоянию здоровья

В указе о частичной мобилизации предусмотрено увольнение со службы. Случаи, когда это допускается, описаны в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Так, контрактники и мобилизованные граждане могут быть уволены со службы по достижении предельного возраста службы, по состоянию здоровья и в случае приговора суда, связанного с лишением свободы.

О частичной мобилизации в России ранее 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Он объяснил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей Донецкой и Луганской народных республик — на «растерзание палача».

Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, уточнил, что из запаса будут призываться россияне, уже имеющие боевой опыт, а также люди с нужной для армии военно-учетной специальностью.

Министр обороны также сообщил, что всего будут призваны 300 тысяч резервистов. Министр указал, что частичной мобилизации подлежит чуть более 1 процента мобилизационного ресурса.