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Летевший из России в Ереван пассажир почувствовал себя плохо и умер

Пассажир Red Wings, летевший из Нижнего Новгорода в Ереван, скончался во время полета

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Пассажир рейса Red Wings, следовавшего по маршруту Нижний Новгород — Ереван, почувствовал себя плохо во время полета и после этого скончался. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что из-за ухудшения состояния здоровья одного из путешественников самолет совершил вынужденную посадку в Самаре. В пресс-службе местного аэропорта «Курумоч» рассказали, что на земле лайнер встречали карета скорой помощи и реанимационный автомобиль.

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Спасти летевшего из России пассажира не удалось. На момент, когда врачи поднялись на борт самолета, он уже умер.

Ранее в августе британская туристка умерла через два часа после взлета на глазах у мужа и маленьких детей.

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Фариза Бацазова
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