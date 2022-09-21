Летевший из России в Ереван пассажир почувствовал себя плохо и умер

Пассажир Red Wings, летевший из Нижнего Новгорода в Ереван, скончался во время полета

Пассажир рейса Red Wings, следовавшего по маршруту Нижний Новгород — Ереван, почувствовал себя плохо во время полета и после этого скончался. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что из-за ухудшения состояния здоровья одного из путешественников самолет совершил вынужденную посадку в Самаре. В пресс-службе местного аэропорта «Курумоч» рассказали, что на земле лайнер встречали карета скорой помощи и реанимационный автомобиль.

Спасти летевшего из России пассажира не удалось. На момент, когда врачи поднялись на борт самолета, он уже умер.

Ранее в августе британская туристка умерла через два часа после взлета на глазах у мужа и маленьких детей.