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Пассажирка уснула в полете и умерла на глазах у сидящих рядом детей

Британская туристка, летевшая из Гонконга на родину, умерла в самолете на глазах у детей

Фото: ASSOCIATED PRESS / AP

Британская туристка умерла через два часа после взлета на глазах у мужа и маленьких детей. Об этом сообщает The Mirror.

По сведения издания, Хелен Роудс (Helen Rhodes) возвращалась вместе с семьей на родину из Гонконга, где прожила последние 15 лет.

Как стало известно, в полете пассажирка крепко уснула, а спустя некоторое время сидящие рядом родственники заметили, что она не дышит. Встревоженный супруг позвал на помощь стюардесс, однако помочь британке уже было нельзя.

В публикации говорится, что оставшиеся восемь часов полета до Франкфурта, где семье предстояло сделать пересадку, муж и дети просидели рядом с умершей.

Сообщается, что друзья семьи Роудс открыли сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe для транспортировки тела Хелен из немецкого города в Британию и организации похорон. На момент публикации было собрано 12,5 тысячи фунтов стерлингов (930 тысяч рублей).

Причины смерти женщины и другие обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее пассажир авиакомпании AZAL умер во время полета из Тель-Авива в Москву. Сообщается, что мужчина скончался от сердечного приступа.

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Ксения Жарова
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