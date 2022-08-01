Пассажир скончался от сердечного приступа в летящем в Москву самолете

Пассажир авиакомпании AZAL умер от сердечного приступа на рейсе из Тель-Авива в Москву

Пассажир умер на борту самолета во время рейса из Тель-Авиа в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

По данным перевозчика, во время полета одному из пассажиров стало плохо, после чего командир воздушного судна подал сигнал бедствия и принял решение об экстренной посадке в Баку. Лайнер приземлился в Международном аэропорту «Гейдар Алиев» в 12.44 по местному времени, однако мужчина скончался от сердечного приступа еще до посадки.

Ранее в июне на рейсе российской авиакомпании, совершавшей перелет из Сочи в Ижевск, внезапно скончался мужчина 1955 года рождения. Причина смерти неизвестна.