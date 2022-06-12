На рейсе российской авиакомпании внезапно скончался пассажир

Летевший из Сочи в Ижевск пассажир внезапно скончался в самолете

На рейсе российской авиакомпании, совершавшей перелет из Сочи в Ижевск, внезапно скончался пассажир. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает группа «Центральное МСУ на транспорте СК России» в соцсети «ВКонтакте».

Летевшего на рейсе мужчину 1955 года рождения не смогли спасти. В итоге он скончался.

На данный момент причины смерти пассажира выясняются. Центральным межрегиональным следственным управлением (МСУ) на транспорте Следственного комитет (СК) России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что самолет российской авиакомпании, летевший рейсом Москва — Владивосток, совершил экстренную посадку на аэродроме Емельяново в Красноярске из-за пассажира, который пожаловался, что плохо себя чувствует. Медики смогли вовремя оказать пострадавшему помощь.

В феврале на рейсе самолета авиакомпании «СиЛА» скончался пассажир. 47-летний мужчина умер незадолго до посадки лайнера. Причина смерти неизвестна.