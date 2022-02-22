Пассажир российского самолета умер по неизвестной причине за 30 минут до посадки

Пассажир умер на борту самолета российской авиакомпании «СиЛА», летевшего из села Казачинское в Иркутск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы аэропорта Иркутска.

По данным агентства, происшествие случилось в понедельник, 21 февраля. Во время полета экипаж уведомил авиадиспетчеров, что одному из пассажиров стало плохо. Мужчина 47 лет скончался за 30 минут до посадки лайнера. Причина смерти неизвестна.

Всего на борту самолета находились 17 человек и два члена экипажа. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР заявили, что будет проведена доследственная проверка по факту смерти.

Ранее в декабре 2021 года российский самолет, летевший из Салехарда в Москву, совершил внеплановую посадку в Сыктывкаре из-за смерти пассажира. Во время полета мужчине 1992 года рождения стало плохо. Уточняется, что пассажир скончался от отека Квинке.