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Российский самолет совершил внеплановую посадку из-за смерти пассажира

«МК»: пассажир умер от отека Квинке на борту рейса Салехард — Москва

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиянин умер от отека Квинке на борту самолета, летевшего из Салехарда в Москву. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на социальные сети очевидцев.

Так, во время полета одному из пассажиров, мужчине 1992 года рождения, стало плохо. Командир воздушного судна принял решение совершить внеплановую посадку в аэропорту Сыктывкара, куда прибыла бригада врачей.

Тем не менее специалистам не удалось спасти россиянина. Остальные подробности случившегося не уточняются.

Ранее в ноябре россиянка, летевшая из Омска в Санкт-Петербург, скончалась на борту самолета. 58-летняя пассажирка почувствовала себя плохо во время полета — бортпроводники оказывали ей экстренную медицинскую помощь на протяжении часа. Однако к моменту посадки в аэропорту Пулково у женщины не прощупывался пульс.

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Мария Гейн
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