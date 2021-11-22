Летевшая в Санкт-Петербург россиянка умерла в самолете

Россиянка, летевшая из Омска в Санкт-Петербург, скончалась на борту самолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

58-летняя пассажирка почувствовала себя плохо во время полета 19 ноября — бортпроводники оказывали ей экстренную медицинскую помощь на протяжении часа. Однако к моменту посадки в аэропорту Пулково у женщины не прощупывался пульс. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть россиянки.

Ранее в ноябре пассажир, привитый от COVID-19, возвращался домой в Германию после отпуска в Турции и умер из-за коронавируса во время полета. 51-летнего мужчину обнаружили мертвым в посадочном кресле по прибытии на родину. Отмечается, что перед вылетом путешественник предъявил сертификат о вакцинации, однако ПЦР-тест, сделанный в рамках судебно-медицинской экспертизы, оказался положительным.