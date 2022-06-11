Самолет из Москвы вынужденно сел в Красноярске

Самолет из Москвы вынужденно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет российской авиакомпании, летевший рейсом Москва — Владивосток, совершил экстренную посадку на аэродроме Емельяново в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира, которому потребовалось оказать медицинскую помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

По данным собеседника агентства, сейчас самолет уже вылетел к месту своего назначения.

8 июня в аэропорту Красноярска экстренно сел лайнер Airbus А319 из Владивостока. Вынужденная посадка рейса была совершена из-за того, что у самолета не опустились закрылки.

Ранее в феврале на борту самолета авиакомпании «СиЛА», летевшего в Иркутск из села Казачинское, умер пассажир. Мужчина 47 лет скончался за 30 минут до посадки лайнера.