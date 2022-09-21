В Перу предупредили об угрозе продовольственной безопасности из-за санкций

Президент Перу Кастильо: экономические санкции подрывают продовольственную безопасность

Экономические санкции не должны создавать угрозу продовольственной безопасности, заявил президент Перу Педро Кастильо, пишет ТАСС.

Во время выступления на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он уточнил, что ограничительные меры, прежде всего, подрывают безопасность бедных развивающихся стран. «Необходимо обеспечить продолжение соглашений, которые бы позволили экспортировать украинское зерно», — предупредил президент. Кроме того, глава Перу призвал «принять меры для нормализации экспорта российских удобрений, нехватка которых затрудняет положение самых бедных фермеров развивающегося мира».

«Необходимо избегать того, чтобы экономические санкции угрожали продовольственной безопасности. В конце концов, эта проблема касается права человека на пищу», — подчеркнул он.

Ранее эксперты Банка международных расчетов (БМР) заявили, что отказ западных стран закупать российскую нефть, ставший частью санкций, может привести к глобальному продовольственному кризису.