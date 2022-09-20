Миру предсказали продовольственный кризис без российской нефти

The Times: при отказе от нефти из РФ может начаться глобальный продовольственный кризис

Отказ западных стран закупать российскую нефть, ставший частью санкций, может привести к глобальному продовольственному кризису. С таким предсказанием выступили эксперты Банка международных расчетов (БМР), на выводы которых ссылается The Times.

По мнению специалистов, полный отказ от закупок российской нефти может привести к широкому использованию зерна в качестве биотоплива, что чревато усугублением дефицита продовольствия.

К тому же, отмечают авторы, мировые цены на нефть в таком случае ждет новый виток роста. Это, в свою очередь, приведет к еще большему росту цен на сельскохозяйственные культуры.

В начале марта США ввели запрет на закупки российской нефти. В июне к подобным мерам прибег Евросоюз, в рамках очередного пакета санкций запретивший ввоз в страны блока российской нефти по морю. Эмбарго начнет действовать через несколько месяцев. В последнее время в ЕС и США обсуждается инициатива по ограничению максимально возможной цены на российскую нефть.