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Врач назвал вялость и озноб признаками смертельной болезни

Врач Алексей Хухрев: если не лечить гипофункцию щитовидной железы, человек может умереть

Фото: Shutterstock

Человек может умереть, если не будет лечить гипофункцию щитовидной железы, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. В беседе с «Москвой 24» он назвал признаки потенциально смертельной болезни, среди которых оказались вялость и озноб.

По его словам, гипотиреоз связан со снижением функции щитовидной железы в результате дефицита гормонов, а гипертериоз — с гиперфункцией при их избытке. «Если есть недостаток функции щитовидной железы, то человек толстеет, отекает, становится вялым, мерзнет и ни на что у него энергии не хватает», — перечислил признаки гипофункции Хухрев.

При гиперфункции, продолжил он, человек худеет, потеет, его кожа сохнет. «Человек нервный, плачет, рыдает, сердце колотится как у молодой собачки», — привел сравнение терапевт.

Гипотериоз, предупредил Хухрев, грозит летальным исходом. «При гипотиреозе, если не следить за этим, и уровень гормона щитовидной железы значительно упадет, человек может и умереть. Потому что просто органы перестанут работать, будет полиорганная недостаточность», — сказал он.

Гипертериоз, добавил врач, также грозит тиреотоксикозом. «Ресурсы органов при такой нагрузке будут быстрее расходоваться. В частности, сердце, орган-мишень, страдает при гипертиреозе», — заключил терапевт.

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Александра Лисица
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