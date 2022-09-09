Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач назвала причины исчезновения интереса к сексу

Врач Вавилонская назвала диабет и гормональный сбой причинами нежелания заниматься сексом

Фото: Abhishek Babaria / Unsplash

Сексуальное желание может пропасть не только из-за исчезновения интереса или угасания чувств к партнеру. Привести к этому могут физиологические причины, в частности, диабет или гормональный сбой, сообщила врач акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI Эстер Вавилонская. В беседе с «Лентой.ру» она назвала основные проблемы со здоровьем, следствием которых может стать падение либидо.

У мужчин на желание или нежелание заниматься сексом влияют гормональные изменения, например, пониженный уровень тестостерона, рассказала медик. Также важную роль на их либидо оказывают инфекции, передающиеся половым путем, и прием лекарств, повышающих уровень пролактина, в частности, нейролептики, обезболивающие.

Исчезнуть желание у мужчин может из-за таких заболеваний, как сахарный диабет, высокое артериальное давление, ишемическая болезнь сердца, неврологические заболевания, артрит, онкология. Отсутствие влечения также связано с сужением артерий, которые ограничивают кровоток и потенциально вызывают эректильную дисфункцию

Эстер ВавилонскаяВрач акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI
Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

У женщин понижение либидо может быть связано с дисфункцией яичников, анатомическим нарушением строения половой системы, продолжила врач. По словам Вавилонской, причиной проблемы могут стать и различные болезни, среди которых ведущее место занимают ожирение, нарушения работы щитовидной железы.

Также нежелание заниматься сексом может быть вызвано травмой половых органов, которая повлияла на чувствительность — достичь оргазма женщине становится невозможно физически. Из-за неудачного сексуального опыта, насилия, страха беременности, аборта, хронического стресса психологически также может быть сложно настроиться на нужный лад

Эстер ВавилонскаяВрач акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI

Кроме того, отметила гинеколог, по статистике, у женщин с 30 до 48 лет снижается уровень эстрогена, из-за чего вагинальные мышцы теряют эластичность, а половые органы выделяют гораздо меньше смазки — сексуальное возбуждение падает. В таком случае нужно сдать анализы на гормоны щитовидной железы.

Как справиться с проблемой отсутствия желания заниматься сексом

Регулярная диспансеризация как мужчины, так и женщины дает гарантию на активную половую жизнь, сообщила Вавилонская. В случае снижения либидо стоит пройти гормонотерапию, проверить состояние щитовидной железы, сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем. Так как физиологические причины тесно связаны с психологическими, стоит проконсультироваться с сексологом, психологом, посетить ароматерапию, выстроить базовое доверие к половому партнеру, заключила она.

Ранее ученые из Университета Южной Флориды (США) раскрыли истинную причину имитации оргазма женщинами. Согласно проведенному ими исследованию, чаще всего они притворяются, чтобы защитить своего партнера от смущения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
Раскрыта дата официального провозглашения Карл III королем
Блинкен высказался о смерти Елизаветы II
Власти Запорожья заявили о желании жителей войти в состав России
Врач рассказал о важности аппендикса
Россиянка описал отдых в премиум-отеле в Турции фразой «полное разочарование»
Стало известно о планах России увеличить импорт бензина из Белоруссии
Россияне стали покупать больше косметики
Охотник столкнулся с четырьмя медведями гризли и чуть не лишился рук
Названа самая популярная у москвичей станция МЦК
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.