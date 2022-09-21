Троих аферистов задержали за хищение 140 единиц техники от имени мэрии Москвы

Троих аферистов задержали за хищение техники на 54 миллиона рублей от имени мэрии Москвы

В Москве полицейские задержали троих участников группы, подозреваемых в хищении 140 единиц техники на сумму в 54 миллиона рублей. Об этом в среду, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Аферисты рассылали письма от имени мэрии Москвы и предлагали купить у фирм офисную технику. С теми, кто откликнулся, они заключали фиктивные договоры и забирали товар, уверяя продавцов, что оплата будет произведена позже. После этого они переставали выходить на связь.

Благодаря совместным усилиям сотрудников МВД, ГИБДД и Росгвардии фигуранты были задержаны в Москве и Ростовской области. У них изъяли телефоны, поддельные документы, банковские карты и планшеты. Было возбуждено дело.

«В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — добавила Волк.

Похищенную технику позже нашли и изъяли на одном из столичных рынков.