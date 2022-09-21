Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Троих аферистов задержали за хищение 140 единиц техники от имени мэрии Москвы

Троих аферистов задержали за хищение техники на 54 миллиона рублей от имени мэрии Москвы

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Москве полицейские задержали троих участников группы, подозреваемых в хищении 140 единиц техники на сумму в 54 миллиона рублей. Об этом в среду, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Аферисты рассылали письма от имени мэрии Москвы и предлагали купить у фирм офисную технику. С теми, кто откликнулся, они заключали фиктивные договоры и забирали товар, уверяя продавцов, что оплата будет произведена позже. После этого они переставали выходить на связь.

Благодаря совместным усилиям сотрудников МВД, ГИБДД и Росгвардии фигуранты были задержаны в Москве и Ростовской области. У них изъяли телефоны, поддельные документы, банковские карты и планшеты. Было возбуждено дело.

«В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — добавила Волк.

Похищенную технику позже нашли и изъяли на одном из столичных рынков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Россия освободила 10 воевавших на Украине иностранных наемников
Летевший из России в Ереван пассажир почувствовал себя плохо и умер
Российский суд рассмотрит дело об убийстве мигрантом сестры на глазах у ребенка
Найдена повышающая риск болезни Альцгеймера мутация
Жители Московского региона стали активнее интересоваться покупкой новых квартир
Назван процент неофициально работающих москвичей
Названы шансы хоккеиста Федотова попасть под частичную мобилизацию
Названы непригодные для машинной стирки вещи
Гоблин отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
В США рассказали про причину возможного импичмента Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.