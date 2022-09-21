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Загрязняющие планету компании предложили обложить налогом

Генсек ООН предложил обложить налогом компании, работающее на ископаемом топливе
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Shutterstock

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал развитые страны облагать налогом компании, которые работают на ископаемом топливе и тем самым загрязняют планету. Об этом сообщает The Guardian.

Гутерриш заявил, что подобные производства усугубляют климатический кризис и должны заплатить за ущерб, нанесенный аномальной жарой и наводнениями. «Сегодня я призываю все развитые экономики обложить налогом на сверхприбыль компании, работающие на ископаемом топливе. Эти средства должны быть направлены странам, которые несут убытки, вызванные климатическим кризисом, и людям, борющимся с ростом цен на продукты питания и энергию», — заявил генеральный секретарь.

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В своей речи он добавил, что на данный момент планета находится в критическом состоянии, а решение климатической проблемы должно стать первоочередной задачей для правительств всех стран. Гутерриш также призвал выйти за рамки дискуссий и предоставить финансирование странам в уязвимом положении.

В июне 2022 года в Дании ввели новый налог на вредные для планеты выбросы ради спасения от изменения климата. Власти европейской страны посчитали, что мера поможет снизить объем выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу на 70 процентов. Платить обязали все компании на территории страны, однако нефтегазовые предприятия получат льготы, подробности о которых не раскрываются.

Нина Ташевская
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