Загрязняющие планету компании предложили обложить налогом

Генсек ООН предложил обложить налогом компании, работающее на ископаемом топливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал развитые страны облагать налогом компании, которые работают на ископаемом топливе и тем самым загрязняют планету. Об этом сообщает The Guardian.

Гутерриш заявил, что подобные производства усугубляют климатический кризис и должны заплатить за ущерб, нанесенный аномальной жарой и наводнениями. «Сегодня я призываю все развитые экономики обложить налогом на сверхприбыль компании, работающие на ископаемом топливе. Эти средства должны быть направлены странам, которые несут убытки, вызванные климатическим кризисом, и людям, борющимся с ростом цен на продукты питания и энергию», — заявил генеральный секретарь.

В своей речи он добавил, что на данный момент планета находится в критическом состоянии, а решение климатической проблемы должно стать первоочередной задачей для правительств всех стран. Гутерриш также призвал выйти за рамки дискуссий и предоставить финансирование странам в уязвимом положении.

В июне 2022 года в Дании ввели новый налог на вредные для планеты выбросы ради спасения от изменения климата. Власти европейской страны посчитали, что мера поможет снизить объем выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу на 70 процентов. Платить обязали все компании на территории страны, однако нефтегазовые предприятия получат льготы, подробности о которых не раскрываются.