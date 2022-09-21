Кадыров рассказал о попытках Запада развалить Россию через Чечню

Кадыров заявил о попытках Запада развалить Россию через Чечню

Запад пытается победить Россию, снабжая Киев техникой и вооружением. Точно так же он планировал «развалить Россию» через Чечню. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, президент России Владимир Путин в своем выступлении неслучайно вспомнил о тех событиях, когда страны Запада «поощряли банды международных террористов на Кавказе и продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам».

Кадыров подчеркнул, что сейчас важно закончить начатую спецоперацию в Донбассе, иначе «зарвавшийся противник может прийти в нашу страну, в наши города и села, в наши дома».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.