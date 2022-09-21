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Минобороны сообщило о потерях ВСУ под Херсоном

Минобороны: ВСУ потеряли более 200 человек в контратаке в Херсонской области

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

За прошедшие сутки российские военные ликвидировали более двухсот солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном, сообщило Минобороны России в Telegram.

«В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Правдино Херсонской области потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единицу военной техники», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что личный состав 4-й роты 2-го батальона фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, который направил подразделение в контратаку на минное поле.

Кроме того, неудачная попытка контратаки была предпринята украинскими войсками в районе села Павловка в Донецкой народной республике (ДНР). В результате были убиты более 60 человек, уничтожены четыре танка и восемь автомобилей. Также российские войска уничтожили 75 боевиков и девять единиц техники в пункте временной дислокации одной из бригад ВСУ в ДНР.

Ранее активист подпольного движения из Николаева заявил, что больницы города заполнены ранеными под Херсоном бойцами ВСУ, некоторых приходится везти в другие города из-за нехватки мест. Подпольщик рассказал, что в украинских войсках звучат разговоры о добровольной сдаче в плен России.

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Варвара Кошечкина
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