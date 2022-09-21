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Подпольщик из Николаева заявил о заполненных ранеными бойцами ВСУ больницах

Подпольщик из Николаева заявил, что больницы заполнены ранеными под Херсоном бойцами ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Активист подпольного движения из Николаева заявил, что больницы города заполнены ранеными под Херсоном бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), некоторых приходится везти в другие города из-за нехватки мест, передает РИА Новости.

По его словам, российские военнослужащие укрепились в Херсонской области, контрнаступление украинской армии терпит поражение с большими потерями личного состава убитыми и ранеными.

Подпольщик рассказал, что в ВСУ звучат разговоры о добровольной сдаче в плен России. Один из бойцов сообщил, что командование принуждает врачей идти на подлог для формирования правильной статистики и запрещают им оформлять травмы как боевые, добавил активист.

«Чтобы скрыть реальное состояние по пострадавшим, и чтобы всякие пособия там не выплачивали. Оформят как бытовую - и дело с концами», — заключил он.

В начале сентября мэр города Снегиревка Юрий Барбашов заявил, что все городские морги в Николаеве переполнены после неудачной попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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