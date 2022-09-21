Подпольщик из Николаева заявил о заполненных ранеными бойцами ВСУ больницах

Подпольщик из Николаева заявил, что больницы заполнены ранеными под Херсоном бойцами ВСУ

Активист подпольного движения из Николаева заявил, что больницы города заполнены ранеными под Херсоном бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), некоторых приходится везти в другие города из-за нехватки мест, передает РИА Новости.

По его словам, российские военнослужащие укрепились в Херсонской области, контрнаступление украинской армии терпит поражение с большими потерями личного состава убитыми и ранеными.

Подпольщик рассказал, что в ВСУ звучат разговоры о добровольной сдаче в плен России. Один из бойцов сообщил, что командование принуждает врачей идти на подлог для формирования правильной статистики и запрещают им оформлять травмы как боевые, добавил активист.

«Чтобы скрыть реальное состояние по пострадавшим, и чтобы всякие пособия там не выплачивали. Оформят как бытовую - и дело с концами», — заключил он.

В начале сентября мэр города Снегиревка Юрий Барбашов заявил, что все городские морги в Николаеве переполнены после неудачной попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

