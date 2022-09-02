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Мэр Снигиревки рассказал о забитых моргах в Николаеве

Мэр Снигиревки Барбашов: все морги в Николаеве забиты после провала контрнаступления ВСУ

Все городские морги в Николаеве переполнены после неудачной попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации города Снигиревка Юрия Барбашова.

«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — пояснил мэр. По его словам, попытка наступления была и в районе Снигиревки, но это направление оказалось не главным.

«Последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ. Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП. И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более двух тысяч раненых», — указал Барбашов .

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