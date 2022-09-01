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На Украине рассказали об огромном числе раненых при контрнаступлении

WSJ: украинский врач рассказал об огромном числе раненых при контрнаступлении Киева

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины на условиях анонимности рассказал журналистам об огромном числе раненых при контрнаступлении Киева. Соответствующий материал публикует издание Wall Street Journal (WSJ).

Беседуя с журналистами, врач заявил, что о подготовке контрнаступления его уведомили за неделю. Эта новость, по его словам, внушала надежды на «скорые победы».

«Но когда они начали привозить такое большое количество раненых, тогда, если честно, мне стало их жалко, и я начал задумываться о том, стоило ли это делать такой ценой», — признался собеседник WSJ, добавив, что военные поступают со всеми видами травм, поскольку «взрывы повреждают все».

Анализируя заявления украинских чиновников и военных аналитиков, журналисты издания подчеркивают, что потери среди украинских войск могут быть внушительными. WSJ указывает, что во время разговора с врачом в отделении интенсивной терапии находились шестеро военных в состоянии комы.

В Wall Street Journal упомянули, что в медучреждении среди пациентов нашлись и те военнослужащие, которые попали в руки медиков не из-за российских военных. В частности, в этой связи упоминается некий рядовой Иван, который получил сотрясение мозга после того, как сослуживец выстрелил из гранатомета в нескольких шагах от него.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за двое суток начатого Киевом контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми более 1700 бойцов.

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Варвара Кошечкина
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