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Президент Перу в ООН призвал к мирному решению украинского конфликта

Президент Перу Кастильо в ООН призвал к прекращению огня на Украине
Педро Кастильо

Педро Кастильо. Фото: Angela Ponce / Reuters

Международное сообщество должно работать над разрешением конфликтов путем дипломатических переговоров, заявил президент Перу Педро Кастильо, пишет ТАСС.

Выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он уточнил, что страны не должны содействовать разжиганию конфликтов. Вместо этого он предложил сделать целью достижение мира.

«В связи с этим Перу вновь заявляет о необходимости договориться о прекращении огня на Украине, усилить защиту гражданского общества, пострадавшего из-за конфликта, и начать переговоры для поиска мирного решения, которое учитывало бы интересы всех сторон», — призвал он.

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Также глава государства рассказал, что экономические санкции, введенные против России, угрожают продовольственной безопасности. Кастильо призвал срочно решить вопрос с экспортом украинского зерна и российских удобрений.

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Марина Совина
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