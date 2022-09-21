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В Совфеде заявили о смене конфигурации потоков ресурсов из России

Сенатор Пушков заявил, что потоки ресурсов из РФ меняют конфигурацию вслед за геополитикой
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что потоки ресурсов из России меняют конфигурацию вслед за геополитикой. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет.

Сенатор отметил, что экспорт происходит в направлении юга и юго-востока, не только в Китай, но и в Индию, 18,5 процента нефти, которую потребляет страна, приходится на Россию.

«Российский уголь следует за нефтью. Мировые ресурсные потоки меняют конфигурацию — вслед за геополитикой», — заключил Пушков.

Ранее стало известно, что поставки российского угля в Китай в августе 2022 года достигли максимума за пять лет и составили 8,542 миллиона тонн после того, как страны Европейского союза (ЕС) отказались от этого сырья. Ввоз угля увеличился на 57 процентов по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

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Марина Совина
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