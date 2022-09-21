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Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет

Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет после отказа стран ЕС

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Поставки российского угля в Китай в августе 2022 года достигли максимума за пять лет и составили 8,542 миллиона тонн после того, как страны Европейского союза (ЕС) отказались от этого сырья. Об этом сообщает РБК.

Ввоз угля увеличился на 57 процентов по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. На каменный уголь и брикеты пришлось 7,845 миллиона тонн, еще 0,7 миллиона — на бурый уголь.

Стоимость поставок топлива в августе составила более 1,4 миллиарда долларов, это в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В августе замминистра энергетики Сергей Мочальников заявил, что восточное направление экспорта угля остается приоритетной задачей для отрасли, но для полноценного его использования необходимо решить логистические трудности. По словам чиновника, рынок Азиатско-Тихоокеанского региона ждет российский уголь «великолепного качества», осталось только как-то поставить его туда.

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Марина Совина
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