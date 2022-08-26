В России назвали приоритетной задачей вывоз угля в Азию

Замглавы Минэнерго Мельников назвал приоритетной задачей России вывоз угля в Азию

Восточное направление экспорта угля остается приоритетной задачей для отрасли, но для полноценного его использования необходимо решить логистические трудности. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замминистра энергетики Сергей Мочальников, передает ТАСС.

Он напомнил, что Азия и ранее была доминирующим направлением, в 2021 году туда было отправлено 125 миллионов тонн угля. На Запад уехало менее 100 миллионов тонн, но европейские санкции, связанные с вводом российских войск на территорию Украины, привели к разрыву торговых отношений.

По словам чиновника, рынок Азиатско-Тихоокеанского региона ждет российский уголь «великолепного качества», осталось только как-то поставить его туда.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин признавал, что промедление с модернизацией Восточного полигона (включает Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали) не позволило российским угольным компаниям получить максимальную прибыль от продажи угля.

После начала санкционной войны с Западом нагрузка на это направление резко возросла, из-за чего уже в апреле угольщики Кузбасса предупредили о срыве экспортных контрактов. На фоне трудностей переключиться на австралийский уголь решила Южная Корея. Китай также задумался о возобновлении контрактов с Австралией, поскольку российские поставки удовлетворить растущие нужды не могут.

С 10 августа, когда вступило в силу эмбарго ЕС на российский уголь, ситуация ухудшилась. Санкции запрещают не только поставки, но и страхование судов, которые вывозят уголь. Большинство участников этого бизнеса — представители западных стран, поэтому в последние недели угольщики столкнулись с невозможностью вывозить топливо морем.

На этом фоне в правительстве признали, что российские угольные компании близки к банкротству. Увеличение пропускной способности в ближайшие несколько лет не представляется возможным, поскольку соответствующие инфраструктурные проекты находятся на стадии проектирования.