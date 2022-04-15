Ситуация с вывозом угля из России стала критической

Министр Кузбасса Токарев назвал ситуацию с вывозом угля из региона критической

С начала года предприятия Кузбасса отгрузили в восточном направлении 12,94 миллиона тонн угля, что на 18 процентов меньше, чем было запланировано. В том числе в марте было поставлено 4,3 миллиона, что на 0,5 миллиона меньше, чем годом ранее. Такие объемы назвал министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев, сообщает РБК.

По его словам, ситуация с вывозом угля уже стала критической. Наверстать перевозку до конца года с высокой вероятностью не получится, а это чревато неисполнением контрактных обязательств, штрафами от покупателей и, как следствие, серьезной потерей доходов компаний. Если ситуацию не решить, угольщикам грозит потеря рынков.

Источник в крупной угольной компании подтвердил, что объемы невывезенного угля по всей России выросли в разы по сравнению с тем же периодом прошлого года. На Кемеровскую область приходит почти 60 процентов добычи угля, так что проблемы в регионе распространяются на всю отрасль.

Основная сложность с вывозом заключается в нехватке мощностей Восточного полигона (Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали). На фоне проблем с логистикой, возникших после начала действий российской армии на территории Украины, приоритетом на железной дороге пользуются грузы внутрироссийского производства, товары высокого передела и сырье для непрерывных производств, пояснили в РЖД. Особое внимание уделяется снабжению предприятий ЖКХ и энергетики. При этом и БАМ, и Транссиб, добавил он, уже работают на пределе возможностей.

Ранее на загруженность железнодорожной инфраструктуры президенту России Владимиру Путину пожаловался губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он предложил минимизировать или вовсе исключить контейнерные перевозки на Восточном полигоне, чтобы пустить по нему уголь. Токарев отметил, что не знает реакцию Кремля на это обращение.

Между тем в РЖД предлагают российским экспортерам в качестве альтернативы наращивать перевозки по альтернативным направлениям, например, через погранпереход Самур в Азербайджан либо через порты Каспийского моря.

С августа в полной мере проявятся проблемы с поставками угля и в западном направлении. Евросоюз принял решение запретить импорт российского угля, который в прошлом году составил восемь миллиардов евро. Таким образом, для выпадающих объемов придется искать других покупателей.

Аналитик Morgan Stanley Мариус ван Страатен предположил, что Россия может потерять до 30 миллионов тонн экспорта угля из-за логистических трудностей. Кроме того, не факт, что Япония, Южная Корея или Тайвань согласятся покупать российский уголь.