Поставкам российского угля в Азию предсказали трудности

Financial Times: Россия может столкнуться с трудностями при экспорте угля в Азию

Российские поставщики угля могут столкнуться с трудностями при переориентации экспорта на азиатские рынки в случае введения полного запрета в Евросоюзе, предсказывают аналитики и представители сектора, опрошенные Financial Times.

«Мы полагаем, что рынок сталкивается с непростой задачей. По нашим прогнозам, Россия может потерять часть экспорта из-за логистических трудностей — речь идет об объеме около 30 миллионов тонн», — заявил аналитик Morgan Stanley Мариус ван Страатен.

Представитель одного из российских производителей угля объяснил, что сейчас самый серьезный вопрос — ограниченные возможности для транспортировки товара, по-прежнему недостаточные на восточном направлении. Однако даже если логистические препятствия будут устранены, спрос в Азии, если исключить Китай, не гарантирован, считают аналитики.

«Не уверен, захотят ли Япония, Южная Корея или Тайвань поддержать Россию и купить у нее уголь, когда Евросоюз это запретит», — заметил старший вице-президент по углю Rystad Energy Стив Халтон. На этих импортеров приходится примерно 28 процентов российских поставок угля за рубеж.

Россия уже некоторое время перенаправляла часть поставок на азиатские рынки: на восток ушло более половины экспорта угля в прошлом году. На Европу также пришелся довольно значительный объем — около 48 миллионов тонн из примерно 190 миллионов, свидетельствуют данные Morgan Stanley.

7 апреля стало известно, что Евросоюз решил отсрочить полный отказ от закупок российского угля на месяц. По данным Reuters, запрет вступит в силу в августе вместо изначально запланированного июля. Именно со спорами относительно сроков была связана невозможность согласовать новые ограничения 6 апреля.

