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Европа откажется от российского угля позже срока

Евросоюз откажется от импорта российского угля в августе

Фото: Globallookpress.com

Евросоюз решил отсрочить полный отказ от закупок российского угля на месяц, сообщает Reuters. Эмбарго станет частью нового пакета антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.

По данным агентства, запрет вступит в силу в августе, вместо изначально запланированного июля. Именно со спорами относительно сроков была связана невозможность согласовать новые ограничения 6 апреля.

Уголь станет первым видом энергоресурсов, импорт которого будет полностью запрещен странами-членами ЕС. Ожидается, что эта мера станет основной в новом пакете санкций.

6 апреля власти Великобритании заявили о намерении полностью отказаться от импорта российского угля к концу года. В начале марта о запрете на закупки российской нефти объявили США.

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Платон Щукин
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