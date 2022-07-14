Китай собрался заменить российский уголь австралийским

Bloomberg: Китай готовится отменить почти двухлетний запрет на австралийский уголь

Китайские чиновники предлагают отменить почти двухлетний запрет на австралийский уголь на фоне санкции Запада в отношении российской энергетики. Об этом пишет Bloomberg.

По словам двух других источников, некоторые компании уже готовятся возобновить импорт, заменив российский уголь на австралийский.

Китай, который раньше был крупным потребителем австралийского угля, ввел неофициальный запрет в конце 2020 года. Теперь же у Пекина есть опасения, что европейские ограничения на российские энергоносители увеличат конкуренцию за уголь со стороны основных поставщиков Китая, таких как Индонезия. Чиновники собираются увеличить поставки топлива, чтобы избежать повторения прошлогодних перебоев в подаче электроэнергии.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг и его китайский коллега Ван И встретились 8 июля для первых переговоров между высокопоставленными дипломатами двух стран с 2019 года. Китай готов работать над тем, чтобы восстановить отношения, отметил Ван И.

За три весенних месяца 2022 года Китай и Индия закупили в России нефть, газ и уголь на общую сумму 24 миллиарда долларов. Китай потратил на энергоносители 18,9 миллиарда долларов, что почти в два раза больше суммы за тот же период годом ранее.