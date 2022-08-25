Экспорт российского угля по морю оказался заблокирован

Bloomberg: санкции ЕС почти остановили экспорт российского угля по морю

Поставки российского угля по морю почти остановлены из-за вступивших в силу в середине августа санкций Евросоюза, которые в том числе предусматривали запрет на финансирование и страхование таких поставок. Об этом со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.

В частности, крупнейшая российская угольная компания «Суэк» с середины августа не отгружает топливо, потому что не может найти покрытие для страховки. На этом рынке доминируют компании из Евросоюза, Великобритании и Швейцарии.

Российские поставщики пытались перенаправить объемы, от которых отказалась Европа, на азиатские рынки до вступления в силу эмбарго. Однако судовладельцы все равно перестраховывают свои риски, и теперь у них нет вариантов для решения проблемы.

Издание отмечают, что угольщики пытаются найти другие варианты для страховок, но они будут дороже и потребуют времени для реализации. Ситуация приведет к дополнительному росту цен на энергоресурсы. В выигрыше окажутся альтернативные поставщики, например, Австралия. Она уже заменяет российский уголь Европе, а проблема с российскими поставками заставила Китай начать переговоры о возобновлении контрактов.

Ранее сообщалось, что российские власти не исключают банкротство угольных компаний из-за убытков, которые они несут на фоне санкций и логистических трудностей.