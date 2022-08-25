Власти предсказали банкротство угольным компаниям России из-за санкций

Власти и бизнес увидели риск банкротства угольных компаний России из-за санкций

Власти и бизнес увидели риск банкротства российских угольных компаний, так как после введения санкций их издержки значительно выросли, пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания комиссии по энергетике Госсовета. Во избежание такого исхода Минэнерго предложило пересмотреть формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Минэнерго, Минпромторг и представители бизнеса указали в документе, что отрасль потеряла ряд рынков сбыта и пострадала от ограничений по экспорту, при этом себестоимость продукции увеличилась, как и логистические затраты. Ведомства заявили, что для решения проблемы стоит внести корректировки в налоговое законодательство и снизить нагрузку на бизнес, «чтобы предотвратить потенциальные банкротства компаний угольной̆ и металлургической̆ промышленности».

Экспортеры угля и металлов оказались зажаты между ограничениями импорта в Европу, Японию и неспособностью железнодорожной инфраструктуры обеспечить вывоз сырья по новым направлениям, рассказал председатель комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства московского городского объединения «Опоры России» Андрей Крупский.

Когда премиальные рынки ЕС, Японии, Южной Кореи и Тайваня стали принимать российский уголь в ограниченном объеме, отечественным компаниям пришлось сбывать его с большим дисконтом по отношению к австралийскому аналогу, добавили в РСПП. Хотя угольщикам удалось нарастить поставки в Китай и Ближний Восток и через трейдеров, по итогам года экспорт ресурса снизится примерно на треть, отметил Андрей Крупский.

В Минэнерго предложили изменить формулу расчета НДПИ. Ведомство предложило отказаться от использования австралийского индекса SGX TSI FOB Australian Premium Coking Coal ОТС при расчете этого налога для угля и вернуть действовавшие до 2022 года правила с фиксированной̆ ставкой. В комиссии Госсовета одобрили инициативу и направили ее на рассмотрение в администрацию президента, правительство и профильные ведомства, указано в протоколе заседания. Такая мера поможет снизить нагрузку на бизнес примерно на 4 миллиарда рублей в год, оценил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

10 августа вступил в силу запрет на импорт угля из России в страны ЕС. Еврокомиссия предсказала, что запрет снизит общий экспорт ресурса из России на 25 процентов — поставки в Европу приносили компаниям 8 миллиардов евро в год. Минэнерго приводит аналогичную цифру — по его подсчетам, в 2021 году доля стран ЕС в общем экспорте российского угля составила 21,8 процента.