Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай

«Ведомости»: Россия готовит семь железнодорожных проектов для связи с Китаем

В период до 2030 года Россия может выделить 30,8 миллиарда долларов на развитие железнодорожного сообщения с Китаем. Об этом со ссылкой на презентацию Минтранса пишут «Ведомости». Подлинность документа подтвердил источник, близкий к ведомству.

Как следует из материалов, речь идет о семи проектах. Они предусматривают организацию трех новых пунктов пропуска через границу России с сопредельными странами, а также прокладку 369 километров путей на территории России и трех тысяч километров железных дорог в Казахстане, Монголии и КНР.

Поводом для спешного строительства стал конфликт с Западом, в рамках которого существенную часть логистики пришлось разворачивать в сторону Китая и Дальнего Востока. Действующая инфраструктура оказалась не в состоянии удовлетворить потребности экономики, из-за чего страдают как импорт, так и экспорт.

По оценкам издания, крупнейшим проектом станет новый международный транспортный коридор Россия — Монголия — Китай. Он предполагает строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино (Тува и Красноярский край), чтобы затем через Монголию связать с Китаем Транссибирскую магистраль. Вторым по величине выглядит 226-километровая железная дорога в Монголии от станции Зуунбаян Улан-Баторской железной дороги до границы с Китаем.

В Приморском крае планируется создание железной дороги от Лесозаводска до Хулиня длиной 56 километров. Впервые о проекте заговорили еще в 2005 году, но работы так и не начались. В 2017-м местные власти утверждали, что проблемой стало нежелание Москвы финансировать дорогостоящий проект.

В Казахстане Россия хочет принять участие в строительстве транзитной ветки Аягоз — Бахты, что на границе с Китаем, длиной 270 километров. Казахстан и Китай давно обсуждают этот маршрут, но его реализация упиралась в нехватку средств.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что все проекты нацелены на разгрузку Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, чтобы создать возможность переориентации сырьевого экспорта на Азиатско-Тихоокеанский регион. В свою очередь управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин указал, что проекты сложные и быстро реализовать их не получится. По его оценке, 31 миллиард долларов будет стоить только одна дорога в Монголии, поэтому без помощи Китая или других азиатских партнеров Россия не справится.

На фоне сложностей с логистикой поставки российского угля на экспорт резко сокращаются, ограничение мощностей Транссиб и БАМ не позволяют компаниям исполнять контракты. На этом фоне Китай готовится отменить почти двухлетнее эмбарго на австралийский уголь, чтобы компенсировать нехватку топлива из России.