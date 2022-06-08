Поставки российского угля за рубеж резко упали

«Ъ»: погрузка угля из Кузбасса за рубеж сократилась более чем на десять процентов

С января по май 2022 года железнодорожная погрузка угля из Кузбасса, основного добывающего региона России, упала на 8,7 процента в годовом выражении, до 91,5 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные министра угольной промышленности области Олега Токарева пишет «Коммерсантъ».

При этом наиболее резкое сокращение пришлось на поставки за рубеж — на 14 процентов (31,2 миллиона тонн) в западном направлении и на 12 процентов (18,9 миллиона) в восточном. По данным издания, хуже всего ситуация обстоит с портами Северо-Запада — там падение составило 19,9 процента (16,1 миллиона тонн).

Кемеровская область, по данным за 2021 год, отвечает за 55 процентов добычи угля в стране и за 62 процента экспорта этого вида топлива. В прошлом году президент страны Владимир Путин поручил довести поставки угля в восточном направлении до 58 миллионов тонн. По итогам первых пяти месяцев отставание составляет 24 процента.

Главной проблемой отрасли стал транспортный коллапс из-за западных санкций, введенных в ответ на действия российской армии на территории Украины. Проблемы с логистикой увеличили значимость Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) и приоритет перевозок угля на экспорт снизился. С марта на этом направлении действуют временные правила очередности перевозок грузов, в которых большее значение уделяется другим товарам.

В Кузбассе ожидают, что по итогам года отставание от плановых объемов достигнет 25,1 миллиона тонн. Губернатор региона Сергей Цивилев на заседании рабочей группы «Энергетика» при Госсовете, прошедшем 7 июня, призвал вернуть прежний статус для вывоза угля. Однако в РЖД отмечают, что временные правила позволили вывозить через восточные порты продукцию почти 700 предприятий европейской части России, которые в противном случае могли бы полностью или частично остановить свое производство, и сохранить работу для 300 тысяч человек.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров ожидает, что руководство Кузбасса не сможет добиться изменений правил, и экспорт угля по итогам года существенно упадет. Системные проблемы с инфраструктурой преодолеть не получится, и на сокращение экспорта и импорта ради топлива никто не пойдет.

В середине апреля Токарев называл ситуацию с вывозом угля из Кузбасса критической. По его мнению, в таких условиях угольные компании не выполнят контракты, столкнутся со штрафами от покупателей, серьезно потеряют в доходах, а также могут лишиться рынков. В частности, в конце апреля из-за проблем с поставками переходить на австралийский уголь решила Южная Корея. До последнего времени доля российского угля в общем импорте топлива республики превышала 50 процентов.