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Южная Корея начала отказываться от российского угля

Южная Корея нарастит закупки угля в Австралии для отказа от топлива из России

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Власти Южной Кореи намерены в полтора раза нарастить закупки угля в Австралии, на которую в настоящее время приходится 38 процентов импорта, чтобы заменить поставки из России. Об этом заявил вице-премьер и министр экономики и финансов Хон Нам Ги, передает Yonhap.

В первом квартале республика уже начала отказываться от российского угля — на него пришлось 62 процента от общего объема ввезенного топлива. Годом ранее этот показатель составлял 75 процентов. Такая ситуация сложилась на фоне резкого роста цен — с 158,9 доллара за тонну битуминозного угля в январе до 294,6 доллара за тонну в марте.

По словам чиновника, военные действия на Украине увеличивают неопределенность с российскими поставками, в то время как спрос на уголь, необходимый для производства цемента, растет. Сеул намерен увеличивать выпуск цемента в соответствии с запросами строительных компаний и поощрять расширение местного производства стройматериалов.

Ранее Евросоюз в рамках пятого пакета санкций ввел эмбарго на российский уголь, которое начинает действовать с августа. После этого России придется искать другие рынки для продажи топлива, в том числе активнее работать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В середине апреля министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев назвал критической ситуацию с вывозом топлива из региона. В марте клиентам было поставлено на 500 тысяч тонн угля меньше, чем год назад. По его словам, наверстать поставки по контрактам до конца года, скорее всего, уже не получится, что грозит угольщикам обрушением доходов, штрафами от покупателей и потерей рынка.

На Кемеровскую область приходится почти 60 процентов добычи угля в России. Основная проблема связана с нехваткой мощностей Восточного полигона (Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали). На фоне украинского кризиса и проблем с логистикой из Европы приоритетом на железной дороге пользуются другие грузы.

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Платон Щукин
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