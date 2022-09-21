Путин назвал условия изъятия объектов культурного наследия у иностранцев

Путин: объекты культурного наследия, за которыми не ухаживают, можно изымать у иностранцев

Принадлежащие иностранцам объекты культурного наследия можно будет изымать, в случае если владельцы не ухаживают за ними и не поддерживают их в надлежащем состоянии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Новгородской области Андреем Никитиным, передает РИА Новости.

Губернатор пожаловался Путину, что многие объекты культурного наследия в Великом Новгороде были проданы иностранцам, которые «ничего с этим не делают». «Нужно поставить определенные сроки приведения в порядок. Если нет — изымать просто, и все. Если недостаточно правовой базы, то ее надо усовершенствовать», — ответил президент.

В 2017 году Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Международного центра Рерихов (МЦР) по делу о выселении организации из здания на территории усадьбы Лопухиных в центре Москвы, в результате чего решение, обязывающее МЦР освободить здание, вступило в законную силу. По словам представителей Минкульта России, действия в отношении организации были предприняты для обеспечения сохранности усадьбы.