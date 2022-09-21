Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Путин назвал условия изъятия объектов культурного наследия у иностранцев

Путин: объекты культурного наследия, за которыми не ухаживают, можно изымать у иностранцев

Фото: Global Look Press

Принадлежащие иностранцам объекты культурного наследия можно будет изымать, в случае если владельцы не ухаживают за ними и не поддерживают их в надлежащем состоянии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Новгородской области Андреем Никитиным, передает РИА Новости.

Губернатор пожаловался Путину, что многие объекты культурного наследия в Великом Новгороде были проданы иностранцам, которые «ничего с этим не делают». «Нужно поставить определенные сроки приведения в порядок. Если нет — изымать просто, и все. Если недостаточно правовой базы, то ее надо усовершенствовать», — ответил президент.

В 2017 году Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Международного центра Рерихов (МЦР) по делу о выселении организации из здания на территории усадьбы Лопухиных в центре Москвы, в результате чего решение, обязывающее МЦР освободить здание, вступило в законную силу. По словам представителей Минкульта России, действия в отношении организации были предприняты для обеспечения сохранности усадьбы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Россия освободила 10 воевавших на Украине иностранных наемников
Найдена повышающая риск болезни Альцгеймера мутация
Жители Московского региона стали активнее интересоваться покупкой новых квартир
Назван процент неофициально работающих москвичей
Названы шансы хоккеиста Федотова попасть под частичную мобилизацию
Названы непригодные для машинной стирки вещи
Гоблин отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
В США рассказали про причину возможного импичмента Байдена
Путин назвал условия изъятия объектов культурного наследия у иностранцев
Пятиметровый крокодил напал на оседлавшего его дрессировщика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.