Минэкономразвития рассказало россиянам о росте экономики и реальных доходов

Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что ВВП РФ в 2024-2025 гг. будет расти на 2,6%

В 2024-2025 году российская экономика будет расти темпами в среднем по 2,6 процента, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его выступление в Совете Федерации цитирует РИА Новости.

«В 2024-2025 годах ВВП будет расти средним темпом в 2,6 процента в год за счет роста внутреннего спроса — потребительского и инвестиционного», — сказал министр.

Он добавил также, что потребительский спрос при этом будет поддерживаться ростом реальных доходов россиян. В 2024 году они вырастут на 3,1 процента, в 2025-м — на 2,8 процента.

По итогам текущего года спад экономики России, полагает Решетников, составит 2,9 процента. В начале сентября министр рассказывал, что к 2030 году ВВП страны вырастет на 17 процентов по отношению к прошлогодней отметке, а реальные доходы населения увеличатся на 20 процентов.