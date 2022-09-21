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В Дагестане пройдет всероссийский фестиваль театров

В Махачкале 26 сентября пройдет фестиваль театров «Русская сцена»

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Дагестане 26 сентября пройдет VII Всероссийский фестиваль «Русская сцена», который откроется в Махачкале. Об этом пишет портал «Это Кавказ».

Фестиваль соберет творческие коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Перми, Волгоградской области, а также республик Северного Кавказа. Спектакли представят артисты из 16 театров страны, а количество участников мероприятия составит около 400 человек.

В рамках фестиваля также пройдут творческие вечера, мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и движению. Торжественная церемония открытия «Русской сцены» пройдет в большом зале Русского театра в Махачкале. Программу откроет театр «На Литейном» из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в конце сентября в Дагестане пройдет первый межрегиональный фестиваль платка. По задумке организаторов, мероприятие позволит познакомиться с национальным колоритом республики и будет способствовать популяризации материальных и духовных ценностей региона.

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Дарья Рыбак
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