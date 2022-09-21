Россиянам раскрыли способ защитить смартфоны от прослушки

IT-эксперт Кулаков посоветовал критически относиться к запрашиваемым сервисами разрешениям

Старший специалист группы исследований безопасности мобильных приложений компании Positive Technologies Артем Кулаков раскрыл способ, с помощью которого можно защитить смартфоны от прослушки. В беседе с «Известиями» он посоветовал россиянам скачивать приложения только из официальных магазинов и внимательно изучать пользовательские соглашения.

По словам специалиста, риску прослушивания смартфонов подвергаются пользователи, которые устанавливают на свои устройства вредоносное ПО. При этом Кулаков уточнил, что современные операционные системы снижают этот риск: в них приложения должны запрашивать разрешение на доступ к микрофону и другим функциям телефона.

Как правило, целью злоумышленников является получение конфиденциальной информации жертвы, добавил он. «Чтобы обезопасить себя, нужно скачивать приложения только из официальных магазинов и критически относиться к тем разрешениям, которые они запрашивают», — рекомендовал IT-эксперт.

Ранее руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров предупредили россиян о риске прослушивания их разговоров через смартфон при помощи удаленного доступа к датчикам устройства. В их число, по его словам, попадают микрофон и динамик.