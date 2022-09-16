Россиян предупредили о риске прослушивания разговоров через смартфон

IT-эксперт Бедеров рассказал, что разработчики смартфонов могут прослушивать устройства

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров предупредили россиян о риске прослушивания их разговоров через смартфон. В беседе с газетой «Известия» он рассказал, что разработчики телефонов могут получать доступ к устройствам удаленно.

«Если мы говорим о прослушивании разговоров, то следует понимать то, кто и с какой помощью может это осуществлять. Если мы говорим о разработчиках смартфонов и операционных систем к ним, то они могут регулировать удаленный доступ к любым функциям и датчикам устройства по своему усмотрению», — отметил Бедеров.

В число датчиков, по его словам, попадают микрофон и динамик. «Задействуя их, разработчик может в любой момент прослушать разговор», — подчеркнул IT-эксперт.

В качестве примера специалист привел принцип работы приложений родительского контроля за смартфоном ребенка. «Установив соответствующее ПО на смартфоны родителя и ребенка, вы получаете полный объем информации о перемещениях смартфона, контактах, используемых приложениях, а также можете удаленно включить камеру или микрофон, чтобы посмотреть или прослушать, что происходит вокруг», — пояснил он.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты Вадим Виноградов предупредил об опасности бездумных «галочек» в интернете. Он посоветовал внимательно читать пользовательские соглашения на ресурсах, связанных с совершением онлайн-покупок или платежей, работой и учебой.