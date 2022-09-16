Россиян предупредили об опасности бездумных «галочек» в интернете

Юрист Виноградов предостерег от галочек в пользовательских соглашениях и cookies

Чтобы вести полноценную сетевую жизнь, человеку приходится едва ли не каждый день принимать условия пользовательских соглашений и давать согласие на обработку персональных данных в различных мобильных приложениях и на сайтах. О том, чем грозят бездумные «галочки» в cookies и пользовательских соглашениях в интернете, рассказал в беседе с «Лентой.ру» декан факультета права НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов.

Пользовательские соглашения

«По оценкам экспертов факультета права НИУ ВШЭ, основанных на анализе сетевого поведения пользователей, более 97 процентов россиян принимают условия, нажимая кнопку «Ок», не читая пользовательское соглашение. И очень зря: в этих длинных и написанных подчеркнуто сложным юридическим языком текстах указывается, что конкретно происходит с вашей личной информацией и как ее защитить», — предостерег юрист.

По его словам, это соглашения — не просто информационный текст, а документ, имеющий юридическую силу. Чаще всего их относят к непоименованным договорам или договорам присоединения. И читать их нужно в первую очередь для того, чтобы обезопасить себя.

С одной стороны, в них содержатся «правила поведения» на ресурсах, в том числе образовательных или профессиональных. Если вы используете такие сайты для серьезной деятельности, которая тем более приносит вам доход, то нарушение этих постулатов может привести к блокировке вашего аккаунта Вадим Виноградов юрист

Другой момент, на который следует обратить внимание, принимая пользовательское соглашение, это безопасность и сохранность персональных данных, обратил внимание он. Так, в соглашениях и политике конфиденциальности содержатся точные данные о том, какая именно информация собирается о пользователе, как она хранится и кому может быть передана.

«В первую очередь, сведения о пользователях собираются для рекламы: с их помощью маркетологи настраивают индивидуальные предложения. Эти данные принадлежат не только владельцам сайта или мобильного приложения, но и другим компаниям, с которыми они заключили партнерское соглашение. И никто не может дать гарантии, что в определенный момент эти сведения не будут проданы нечистыми на руку сотрудниками организации или просто не станут добычей киберпреступников», — предупредил юрист.

Сookies

При помощи плашки о принятии всех cookies, которая сейчас всплывает практически на каждом сайте, разработчики собирают информацию о каждом пользователе и его действиях, поделился Виноградов. Так, сайт сохраняет ее на компьютер, смартфон или планшет в виде небольших файлов.

«Как и в случае с пользовательскими соглашениями большинство людей нажимает кнопку «принять», не задумываясь, хотя бы для того, чтобы быстрее убрать с экрана мешающее объявление. Вместе с тем, принимая все «куки», вы, по сути, даете непонятно кому разрешение на сбор о себе непонятно каких данных», — подчеркнул юрист.

По его словам, информацию для повышения удобства могут собирать владельцы сайта, однако, если перейти по ссылке «дополнительные настройки» и внимательно ознакомиться с полным текстом соглашения, практически на любом ресурсе можно обнаружить и другие цели «куки».

Как и с пользовательскими соглашениями, высока вероятность, что данные передаются маркетологам и могут попасть в руки мошенников. А ведь речь идет не только о «невинных» сведениях о вашем местоположении: многие пользователи для своего удобства дают различным ресурсам право запоминать их пароль и даже данные банковской карты Вадим Виноградов юрист

Безусловно, читать все пункты пользовательских соглашений или настроек cookies всех сайтов и мобильных приложений невозможно, да и разобраться в избыточной правовой терминологии довольно сложно, убежден он. «Но если речь идет о ресурсах, связанных с совершением онлайн-покупок или платежей, работой и учебой, то я бы посоветовал не пожалеть времени. Возможно, это поможет вам обеспечить приватность своей жизни и сохранность средств», — подытожил юрист.

Ранее специалисты компании In4security, занимающейся вопросами информационной безопасности, предупредили россиян о новом способе обмана в интернете. Они сообщили, что мошенники начали создавать поддельные сайты крупного магазина цифровой и бытовой техники DNS.