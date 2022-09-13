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Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете

Специалисты in4security предупредили россиян о поддельных сайтах интернет-магазина DNS

Фото: Ирэн Майорова / Коммерсантъ

Специалисты компании In4security, занимающейся вопросами информационной безопасности, сообщили, что мошенники начали создавать поддельные сайты крупного магазина цифровой и бытовой техники DNS. О новом способе обмана в интернете они предупредили россиян в Telegram.

Эксперты обнаружили в российском сегменте интернета ресурсы, имитирующие сайт DNS. Сообщается, что у мошеннических сайтов нет SSL-сертификата, который можно получить бесплатно.

Также, как отметили в In4security, на поддельных ресурсах можно встретить «левую рекламу» из-за использования бесплатного хостинга, чего не будет на официальном сайте интернет-магазина. Кроме того, мошенники предлагают пользователям только оплату онлайн по карте, в то время как на официальном ресурсе юзерам доступны разные варианты оплаты.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенничества, связанной с популярным интернет-магазином Wildberries. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что злоумышленники начали создавать фейковые карточки товаров на сайте. Чтобы не стать жертвой мошенников, в магазине порекомендовали оплачивать заказы только через внутреннюю платежную систему.

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Евгения Наумова
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