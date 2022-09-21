Президент Франции Макрон призвал отказаться от деления мира на блоки и альянсы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир может разделиться в результате конфликта на Украине. Об этом он высказался во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал TF1.

Макрон призвал мировое сообщество отказаться от деления мира на противоборствующие блоки и альянсы и подчеркнул, что страны, решившие сохранять «нейтралитет», «хотят имитировать борьбу» и берут на себя историческую ответственность.

«Те, кто сегодня молчит, служат делу нового империализма, современного цинизма, который разрушает наш международный порядок, без которого мир невозможен», — подчеркнул он.

В том же выступлении Макрон заявил, что готов продолжать диалог с Россией по восстановлению мира на Украине. «В этом наша позиция ясна, и именно на благо этой позиции я вел диалог с Россией еще до начала войны, [вел его] на протяжении прошлого месяца и продолжу его вести», — заявил он.