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Макрон заявил о продолжении диалога с Россией о мире на Украине

Макрон на ГА ООН заявил о готовности продолжать диалог с Россией по восстановлению мира
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) высказался о продолжении диалога с Россией по ситуации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией по восстановлению мира на Украине.

«Франция ... упрямо продолжит добиваться мира [на Украине]. В этом наша позиция ясна, и именно на благо этой позиции я вел диалог с Россией еще до начала войны, [вел его] на протяжении прошлого месяца и продолжу его вести», — заявил глава государства.

Ранее Макрон назвал референдумы о присоединении республик Донбасса и ряда регионов Украины к России проявлением цинизма и провокацией. Он также заявил, что надеется на разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время.

20 сентября глава ДНР Денис Пушилин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.

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Марина Совина
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